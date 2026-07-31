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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Landespolizeiinspektion Nordhausen öffnet ihre Türen

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Nordhausen (ots)

Am Samstag, den 22. August 2026, öffnet die Landespolizeiinspektion Nordhausen wieder ihre Pforten. Mit einem "Tag der offenen Tür" sind Besucher jeden Alters in der Zeit von 10 bis 16 Uhr recht herzlich eingeladen, ihre Polizei vor Ort näher kennen zu lernen und mit ihr in Austausch zu kommen.

Ein breites und buntes Programm sorgt für gute Unterhaltung am Darrweg. An mehreren Stationen erhalten die Gäste die Möglichkeit, sich zu informieren und auszuprobieren. So können beispielsweise Spuren gesichert, Schutzkleidung anprobiert und die Gewahrsamszellen besichtigt werden. Einer von vielen Höhepunkten an diesem Tag werden der Polizeihubschrauber sowie der Wasserswerfer sein. Die Diensthundstaffel Nord wird in mehreren Vorführungen einen Einblick in ihr Können geben. Musikalisch wird die Veranstaltung ab 11 Uhr und ab 13 Uhr für jeweils etwa eine Stunde vom Polizeiorchester Thüringen umrahmt.

Die jüngsten Besucher erwartet unter anderem eine kleine Spielstraße mit Hüpfburg, Spielmobil, Fahrradparcours und einem Stand mit Popcorn und Zuckerwatte. Damit der Tag noch lange in Erinnerung bleibt, besteht zudem die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto in unserer mobilen Gefängniszelle zu schießen.

Etwa 30 Partner der Nordthüringer Polizei, wie das Technische Hilfswerk, die freiwilligen Feuerwehren Nordhausen Mitte und Sundhausen, der Zoll, die Bundeswehr, das Deutsche Rote Kreuz und viele weitere werden den Tag der offenen Tür aktiv mitgestalten.

An dem ereignisreichen Tag wird natürlich auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Eine deftige Soljanka vom Technischen Hilfswerk sowie herzhaftes Gegrilltes von der freiwilligen Feuerwehr stehen neben einem Eiswagen für die Gäste bereit.

Ein weiteres Highlight wird eine Versteigerungsveranstaltung des Vereins Bürger und Polizei e.V.. Hier können ab 12.00 Uhr im altehrwürdigen Hue-de-Grais-Saal originale Gegenstände aus vergangenen Zeiten erstanden werden - unter anderem Uniformen.

Um eine reibungslose Durchführung ermöglichen zu können, wird den Besuchern empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Vor Ort stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung, welche entsprechend ausgewiesen werden. Parkplätze werden u.a. in den benachbarten Betrieben von Maximator Hydrogen im Petriblick und der GSM GmbH in der Straße der Einheit zur Verfügung gestellt.

An dem Tag wird ein Busshuttle durch die Verkehrsbetriebe Nordhausen eingesetzt werden. An den Haltestellen August-Bebel-Platz (hier kann auch geparkt werden!) und Busbahnhof fährt der Shuttle direkt die Liegenschaft am Darrweg an. Der Busshuttle steht für Gäste kostenlos zur Verfügung! Die Busse fahren stündlich ab 10 Uhr ab dem A.-Bebel-Platz in Richtung Polizei.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches erscheinen

Ihre Landespolizeiinspektion Nordhausen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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