Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Transporter

Erfurt (ots)

Dienstagabend (12.05.2026) brachen Unbekannte in Erfurt in einen Transporter ein. Das Fahrzeug war in der Nordhäuser Straße abgestellt gewesen. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr schlugen vermutlich drei Jugendliche mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Beifahrerseite ein und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeug. Anschließend öffneten sie von innen die hintere Schiebetür und entwendeten vom Beifahrersitz einen Rucksack, einen Computer sowie ein Smartphone im Gesamtwert von über 1.800 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden.

Die Täter wurden als jugendlich und schlank beschrieben. Alle drei trugen Masken. Zwei von ihnen waren mit roten Jacken bekleidet, der dritte trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0117930 entgegen. (DS)

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