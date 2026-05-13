Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlenes Fahrrad im Internet wiedererkannt

Erfurt (ots)

Ein gestohlenes Fahrrad ist Dienstagvormittag (12.05.2026) in Erfurt wieder aufgetaucht. Ein 36-Jähriger hatte sein Fahrrad der Marke "Crossmann" im Wert von etwa 100 Euro auf einer Verkaufsplattform im Internet wiedererkannt, nachdem es ihm Ende April bzw. Anfang Mai gestohlen worden war. Der Mann täuschte daraufhin Kaufinteresse vor und vereinbarte eine Übergabe. Gegen 10:40 Uhr wurde das Fahrrad in der Talstraße durch eine Frau übergeben. Der mutmaßliche Anbieter selbst befand sich nicht vor Ort. Polizeibeamte wurden dazu gerufen, sicherten den Chatverlauf sowie Spuren an dem Fahrrad und nahmen Anzeigen wegen Diebstahls sowie Hehlerei auf. (DS)

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