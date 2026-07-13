Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 17-Jähriger von zehn unbekannten Tätern zusammengeschlagen

Arnsberg-Müschede (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 01:15 Uhr in Arnsberg-Müschede zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Müschede befand sich zum Tatzeitpunkt zu Fuß auf einem Gehweg zwischen der Martin-Luther-Straße und der Straße Krakeloh. Er traf auf zehn unbekannte Täter, die ihn zunächst ansprachen und in der Folge auf ihn einschlugen. Der Geschädigte ging danach weiter und traf wenig später erneut auf eine Gruppe von ca. zehn Personen, die ein weiteres Mal auf ihn einschlugen. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-9020-3211 in Verbindung zu setzen.

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