Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sekundenschlaf in Ilfeld

Harztor (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026 befuhr eine 65jährige mit ihrem Pkw Kia gegen 14:40 Uhr die Lindenallee in Ilfeld in Richtung Netzkater. Als die Dame ihr Fahrzeug verzögerte, fuhr ein 49jähriger Mann mit seinem Pkw Opel ungebremst hinten auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vor Ort gab der Unfallverursacher an, dass er eingeschlafen sei. Der Mann wurde als Beschuldigter im Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs belehrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro.

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