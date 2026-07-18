PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sekundenschlaf in Ilfeld

Harztor (ots)

Am Freitag, den 17.07.2026 befuhr eine 65jährige mit ihrem Pkw Kia gegen 14:40 Uhr die Lindenallee in Ilfeld in Richtung Netzkater. Als die Dame ihr Fahrzeug verzögerte, fuhr ein 49jähriger Mann mit seinem Pkw Opel ungebremst hinten auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Vor Ort gab der Unfallverursacher an, dass er eingeschlafen sei. Der Mann wurde als Beschuldigter im Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs belehrt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 10:51

    LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

    Leinefelde (ots) - Am Samstag dem 18.07.2026 gegen 01:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Triftstraße in Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und ie Untersagung der Weiterfahrt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 10:45

    LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

    Heiligenstadt (ots) - Bei der Kontrolle des Fahrers eines E-Scooters am 17.07.2026 gegen 23:35 Uhr in der Windischen Gasse in Heiligenstadt wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem 44 jährigen Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 10:40

    LPI-NDH: Wildunfall

    Heiligenstadt (ots) - Am Freitag dem 17.07.2026 gegen 21:50 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW Opel auf der L 2022 zwischen Heiligenstadt und Kalteneber mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde bei dem Unfall getötet, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500,-EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 0361 5743 67 100 E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren