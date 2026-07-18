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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Leinefelde (ots)

Am Samstag dem 18.07.2026 gegen 01:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Triftstraße in Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und ie Untersagung der Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.07.2026 – 10:45

    LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt

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