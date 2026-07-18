Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr
Leinefelde (ots)
Am Samstag dem 18.07.2026 gegen 01:55 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in der Triftstraße in Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Es folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus und ie Untersagung der Weiterfahrt.
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