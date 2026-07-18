LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Eichsfeld (ots) - Am 17.07.2026 gegen 18:25 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass am Zentralen Platz in Leinefelde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Poller beschädigt wurde. Der unbekannte PKW stieß vermutlich beim Aus- oder Einparken gegen den Poller und beschädigte diesen. Im Anschluß verließ der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in pflichtwidrig die Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld ...

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