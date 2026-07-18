Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Trunkenheitsfahrt
Heiligenstadt (ots)
Bei der Kontrolle des Fahrers eines E-Scooters am 17.07.2026 gegen 23:35 Uhr in der Windischen Gasse in Heiligenstadt wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem 44 jährigen Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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