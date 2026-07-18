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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Eichsfeld (ots)

Am 17.07.2026 gegen 18:25 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass am Zentralen Platz in Leinefelde durch ein unbekanntes Fahrzeug ein Poller beschädigt wurde. Der unbekannte PKW stieß vermutlich beim Aus- oder Einparken gegen den Poller und beschädigte diesen. Im Anschluß verließ der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in pflichtwidrig die Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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