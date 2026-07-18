LPI-NDH: Unfallflucht

Worbis (ots) - Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass ein BMW in der Franz-Weinrich-Straße zwischen 1 Uhr und 4 Uhr von bislang unbekannten Tätern massiv beschädigt wurde. Der PKW stand mit samt eines Anhängers auf einem Privatgrundstück. Auto und Anhänger wurden mit Farbe beschmiert und mit einer ätzend ...

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