Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildunfall
Heiligenstadt (ots)
Am Freitag dem 17.07.2026 gegen 21:50 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW Opel auf der L 2022 zwischen Heiligenstadt und Kalteneber mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde bei dem Unfall getötet, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500,-EUR.
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