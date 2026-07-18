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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Heiligenstadt (ots)

Am Freitag dem 17.07.2026 gegen 21:50 Uhr stieß die Fahrerin eines PKW Opel auf der L 2022 zwischen Heiligenstadt und Kalteneber mit einem über die Fahrbahn wechselndem Reh zusammen. Dabei wurde bei dem Unfall getötet, am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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