Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrskontrolle führt in Schwerin zur Festnahme

Schwerin (ots)

Eine beabsichtigte Verkehrskontrolle führte am Donnerstagvormittag in Schwerin zur Festnahme eines per Haftbefehl gesuchten Mannes.

Beamte des Polizeihauptreviers Schwerin wurden gegen 10:00 Uhr auf einen ihnen bereits polizeilich bekannten 32-jährigen Mann aufmerksam, der mit einem Mercedes-Benz S-Klasse im Bereich Mueßer Holz unterwegs war. Als die Einsatzkräfte den Fahrzeugführer kontrollieren wollten, versuchte dieser sich der Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Der Fluchtversuch scheiterte jedoch nach kurzer Nacheile, sodass die Beamten den Mann stellen konnten.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige, der die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem lag gegen ihn ein offener Haftbefehl wegen eines Diebstahlsdeliktes vor. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus ermittelt die Polizei gegen den Halter des Fahrzeugs wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

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