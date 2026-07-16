Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiterer Flächenbrand - Hinweise zum umsichtigen Verhalten

Esperstedt (ots)

Bereits am Vortag hatte es unweit von Ringleben zwei Flächenbrände gegeben. Auf Grund von extremer Trockenheit geriet erneut ein Teil eines abgeernteten Feldes an der Landstraße 1172 in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch ab. Personen-, oder bedeutende Sachschäden sind nicht entstanden. Bisher gibt es keine Hinweise zur die Entstehung des Feuers.

Auf Grund der Häufung derartiger Einsätze in der Sommerzeit wird nochmals explizit zu verantwortungsvollem Umgang mit offenem Feuer, Zigarettenkippen oder Glasflaschen aufgerufen. In vielen Fällen sind glühende Zigaretten oder zerbrochenes Glas, welches als Lupe fungieren kann, ursächlich für solche Flächenbrände.

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