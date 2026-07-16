Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Buntmetalldiebstahl von Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, entwendeten derzeit unbekannte Täter ein Starkstromkabel in der Arndtstraße. Dort befindet sich derzeit eine Baustelle, auf der der Hauptverteilerkasten einer Stromversorgung im oben genannten Tatzeitraum aufgebrochen wurde. Anschließend wurde ein etwa 50 Meter langes Kabel entwendet. Die Diebe entfernten sich sodann mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Wer hat in der genannten Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Baustelle in der Arndtstraße festgestellt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0178580

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