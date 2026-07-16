Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Spenderorgan

Mühlhausen/ Hannover (ots)

In den frühen Morgenstunden vom Donnerstag erhielt die hiesige Dienststelle von der Polizei Hannover im Rahmen der sogenannten Amtshilfe den Auftrag einen 65jährigen Mühlhäuser aufzusuchen. Es galt, diesem so schnell wie möglich für eine klinische Einrichtung in Hannover erreichbar zu halten. Es war Eile geboten, da mehrere Anrufversuche bis dato nicht zum Kontakt führten. Umgehend wurde eine Funkwagenbesatzung zum Einsatz gebracht und der 65jährige Mann zur vorangeschrittenen Nachtzeit aus dem Bett geklingelt. Die freudige Nachricht, dass ein Spenderorgan für diesen vorgesehen ist, wurde diesem am Fenster verdutzt und müde blickend überbracht. Im Fortlauf konnte der wichtige Kontakt zwischen klinischer Einrichtung und Patient hergestellt werden.

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