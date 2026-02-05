PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Sportlerheim (0029585/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 03.02.2026, 17:30 Uhr bis 04.02.2026, 10:30 Uhr in ein Sportlerheim in der Münsaer Straße in Altenburg ein. Die Täter hebelten zunächst eine Kellertür auf und öffneten dort gewaltsam mehrere Schränke. Neben Getränken wurden auch Lebensmittel, eine Lautsprecherbox sowie Ladekabel entwendet. Zum Abtransport nutzten die Täter offenbar eine vor Ort entwendete Schubkarre. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren, dreistelligen Betrag, der angerichtete Sachschaden wird sicherlich vierstellig ausfallen. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03447 471-0. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren