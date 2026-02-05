Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Einbruch in Sportlerheim (0029585/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 03.02.2026, 17:30 Uhr bis 04.02.2026, 10:30 Uhr in ein Sportlerheim in der Münsaer Straße in Altenburg ein. Die Täter hebelten zunächst eine Kellertür auf und öffneten dort gewaltsam mehrere Schränke. Neben Getränken wurden auch Lebensmittel, eine Lautsprecherbox sowie Ladekabel entwendet. Zum Abtransport nutzten die Täter offenbar eine vor Ort entwendete Schubkarre. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren, dreistelligen Betrag, der angerichtete Sachschaden wird sicherlich vierstellig ausfallen. Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03447 471-0. (DL)

