Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Drei Verletzte an Unfallstelle

Eigenrieden (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Bundesstraße 249 zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuge befanden sich hintereinander auf der Straße, als der vorrausfahrende Vollkswagen in den Dörnaer Weg einbiegen wollte. Die 72-jährige Fahrerin des folgenden BMWs übersah vermutlich das Blinken und fuhr auf das langsamer werdende Auto auf. Hierbei wurden die Insassinnen, eine 31-jährige und eine 69-jährige Frau, verletzt. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Bergung der Autos voll gesperrt und konnte gegen 13 Uhr wieder freigegeben werden.

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