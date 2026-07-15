Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfangreicher Polizeieinsatz - Festnahme nach Bedrohungen

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Geisleden (ots)

Am Mittwoch erlangten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld, nach vorangegangenen Gewalttaten innerhalb einer Partnerschaft, die Information darüber, dass ein 30-Jähriger seine Exfrau bedroht hatte. Aufgrund der Drohungen bestand die konkrete Annahme, dass sich der Mann an Waffen bemächtigt haben könnte und unter deren Einsatz weitere Gewalttaten begehen könnte.

Nach einer entsprechenden Bewertung der Lage wurde ein umfangreicher Polizeieinsatz geplant und noch am Mittwochnachmittag durchgeführt. Hierbei kamen neben Kräften der Polizeiinspektion Eichsfeld, Landespolizeiinspektion Nordhausen auch Spezialeinsatzkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes zum Einsatz.

Gegen 17 Uhr erfolgte die vorläufige Festnahme des 30-Jährigen. Im Nachgang wurden die Waffen im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen aufgefunden und sichergestellt. Zu den Umständen, wie der Betroffene an die Waffen gelangte, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen.

Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen wurde der 30-Jährige leicht verletzt, alle Einsatzkräfte blieben unverletzt.

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