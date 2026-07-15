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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Mountainbike aus Fahrrad-Laden entwendet

Nordhausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter haben in einem bislang noch nicht genauer bekannten Zeitraum ein hochwertiges Fahrrad direkt aus einem Laden gestohlen. Das Zweirad war im Geschäft mittels einer Kette gesichert, welche durch unbekannte Täter geöffnet und am Tatort zurückgelassen wurde. Da bis heute nicht auffiel, dass das Fahrrad fehlte, kann kein konkreter Tatzeitraum benannt werden. Das Mountainbike der Marke Cube vom Typ Stereo Hybrid hatte einen hohen vierstelligen Wert.

Wer Hinweise zu den derzeit unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten den Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu informieren.

Aktenzeichen 0177539

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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