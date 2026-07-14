Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter kommen übers Dach - Diebe in Bürogebäude

Oberdorla (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag zu Montag in das Bürogebäude am Stausee in Oberdorla ein. Sie nutzten eine Leiter, um auf das Flachdach zu gelangen. Anschließend drangen sie über eine offenstehende Dachluke in den Innenraum ein. Dort wurde eine Registrierkasse aufgebrochen und Bargeld im dreistelligen Wert entnommen. An der Kasse entstand überdies ein Sachschaden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Wer hat von Sonntagnacht, 22 Uhr, bis Montagmorgen, 7.30 Uhr, etwas Verdächtiges wahrnehmen können? Informationen nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0175680

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell