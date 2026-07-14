Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Wohnhausbrand in Gernrode - Löscharbeiten bis in den frühen Morgen

Gernrode (ots)

Am Dienstagmorgen berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses am Sandberg in Gernrode.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6313962

In der Nähe des Brandorts wurde das Fahrzeug des Hausbewohners verunfallt aufgefunden. Aufgrund der Annahme, dass der Unfall kurz nach dem Brand geschehen sein könnte und an dem Fahrzeug keine Personen angetroffen worden, wurde nach dem Fahrzeugführer gesucht. Hierbei kam ein Polizeihubschrauber der Thüringer Polizei zum Einsatz. In den frühen Morgenstunden wurde der 62-Jährige mit schweren Verletzungen nahe des Rastplatzes Eichsfeld Süd an der Bundesautobahn 38 festgestellt.

Er wurde unverzüglich zur medizinischen Versorgung einem Klinikum zugeführt. Die Polizei prüft gegenwärtig die Umstände des Brandes sowie des Verkehrsunfalls. Eine Brandortuntersuchung wird voraussichtlich am Mittwoch durch die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen stattfinden.

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