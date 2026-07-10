Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Munitionsfund

Neustadt (ots)

Donnerstagabend meldete ein 13-jähriger Junge den Fund eines verdächtigen Gegenstands. Dem ersten Anschein nach handelte es sich bei dem runden und stark korrodierten Objekt um ein mögliches Kampfmittel, genauer eine Tellermine. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten den anfänglichen Verdacht nach eingehender Prüfung nicht bestätigen. Da die Form aber tatsächlich sehr genau einer Mine ähnelte, wurde eine Fachfirma beauftrag, dass Objekt anhand von Bildern zu bewerten. Diese Prüfung ergab dann, dass es sich um eine alte und stark verrostete Herdplatte handelte. In diesem Fall wurde zum Glück keine militärische Altlast gefunden. Tatsächlich werden aber häufig Kampfmittel im Boden gefunden, da das gesamte Bundesgebiet sehr stark militärisch genutzt wurde. Deshalb hat sich der Junge richtig verhalten und seinen Fund der Polizei gemeldet. Alte Munition ist meistens durch die eingesetzte Korrosion im Umgang unberechenbar und darf in keinem Fall von Leihen bewegt oder geborgen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell