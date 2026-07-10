PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermeintlicher Munitionsfund

Neustadt (ots)

Donnerstagabend meldete ein 13-jähriger Junge den Fund eines verdächtigen Gegenstands. Dem ersten Anschein nach handelte es sich bei dem runden und stark korrodierten Objekt um ein mögliches Kampfmittel, genauer eine Tellermine. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten den anfänglichen Verdacht nach eingehender Prüfung nicht bestätigen. Da die Form aber tatsächlich sehr genau einer Mine ähnelte, wurde eine Fachfirma beauftrag, dass Objekt anhand von Bildern zu bewerten. Diese Prüfung ergab dann, dass es sich um eine alte und stark verrostete Herdplatte handelte. In diesem Fall wurde zum Glück keine militärische Altlast gefunden. Tatsächlich werden aber häufig Kampfmittel im Boden gefunden, da das gesamte Bundesgebiet sehr stark militärisch genutzt wurde. Deshalb hat sich der Junge richtig verhalten und seinen Fund der Polizei gemeldet. Alte Munition ist meistens durch die eingesetzte Korrosion im Umgang unberechenbar und darf in keinem Fall von Leihen bewegt oder geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 10.07.2026 – 12:10

    LPI-NDH: Transporter landet im Straßengraben

    Klettstedt (ots) - Am frühen Freitagmorgen kam ein Transporterfahrer mit seinem Fahrzeug von der Ladstraße 3176 bei Klettstedt ab und geriet darauffolgend in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der 25-jährige Fahrer leicht verletzt. Während der Bergung des Transporters musste die Landstraße zeitweilig gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 13:27

    LPI-NDH: Kommissar Zufall schlägt zu und trifft hart

    Nordhausen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in verschiedene Hauseingänge in der Wolfstraße eindringen wollten. Ein aufmerksamer Bürger informierte den Inspektionsdienst Nordhausen. Während der Anfahrt der Polizisten flüchteten die Täter, konnten aber später im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden Einbruchswerkzeuge, Betäubungsmittel und ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren