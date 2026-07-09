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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kommissar Zufall schlägt zu und trifft hart

Nordhausen (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurden zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in verschiedene Hauseingänge in der Wolfstraße eindringen wollten. Ein aufmerksamer Bürger informierte den Inspektionsdienst Nordhausen. Während der Anfahrt der Polizisten flüchteten die Täter, konnten aber später im Nahbereich festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurden Einbruchswerkzeuge, Betäubungsmittel und ein Schlüsselbund mit etlichen Schlüsseln gefunden. Da beide Männer einschlägig polizeibekannt waren, wurden weitere Maßnahmen angeregt und führten in der Folge zum Fund einer Cannabisplantage und mehreren waffenrechtlich relevanten Gegenständen am Kornhaus. Weiterhin wurde in Räumen, die von den Tätern genutzt werden, eine große Menge vermeintliches Diebesgut aufgefunden. Die Polizei erhofft sich durch diesen Fund die Aufklärung einiger Einbrüche im Bereich Nordhausen. Aus einer kleinen verdächtigen Wahrnehmung heraus entwickelte sich ein erfolgreicher Schlag gegen eine Gruppe von Einbrechern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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