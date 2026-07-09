LPI-NDH: Gestürzter Motorradfahrer schwer verletzt

Sonnenstein (ots) - Dienstagnacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage gerufen. Ausgelöst wurde das Feuer von zwei Jugendlichen, die an einem Motorrad schraubten. Beim Start des Motors sprang nach bisheriger Erkenntnis ein Funke auf eine neben der Maschine stehende Ölwanne über und entflammte diese. Die Jugendlichen verließen sofort die Garage und wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, ...

mehr