Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Gestürzter Motorradfahrer schwer verletzt
Rathsfeld (ots)
Mittwochabend kam ein 45-jähriger Mann mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer. Der Unfallort liegt auf der Bundesstraße 85 nahe der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Thüringen. Der Fahrer war allein unterwegs. Das Motorrad musste geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.
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