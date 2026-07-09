Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefiederter Besucher in der Landespolizeiinspektion Nordhausen- Besitzer gesucht

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Nordhausen (ots)

Die Kollegen des Einsatzunterstützungszugs Nordhausen staunten nicht schlecht, als sie am Morgen in ihrem Dienstgebäude in der Liegenschaft am Darrweg 42 einen Rosella Sittig erblickten. Eine Nachfrage beim Fachornithologen Dr. Google ergab, dass der natürliche Lebensraum in Ozeanien zu suchen wäre. Das farbenprächtige Tier hatte sich offenbar verirrt. Bei Züchtern ist diese Vogelart wegen ihrer vielfarbigen Federn sehr beliebt und so gehen die Kollegen von einem entflogenen Vogel aus. Das Tierheim Nordhausen wurde verständigt und nimmt den Vogel in Obhut. Das Tier kann dort abgeholt werden. Wer vermisst seinen Rosella Sittig oder kennt jemanden, der solche Vögel besitzt?

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