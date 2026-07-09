Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeklemmte Rettungswagenbesatzung-4 verletzte Personen nach Unfall

Elende (ots)

Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 3080, Abzweig Elende, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Rettungswagen befuhr unter Verwendung von Sonder-, und Wegerechten während einer Einsatzfahrt den dortigen Kreuzungsbereich, als ein PKW mit ihm kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rettungswagens eingeklemmt und musste nach der erfolgten Bergung durch die Feuerwehr schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Sein Beifahrer wurde auch eingeklemmt und dabei leicht verletzt. Die beiden Insassen des PKW wurden ebenfalls leicht verletzt. Zur Unfallursache können gegenwärtig keine Angabe gemacht werden. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Die Landstraße musste bis 9.50 Uhr voll gesperrt werden.

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