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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter landet im Straßengraben

Klettstedt (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam ein Transporterfahrer mit seinem Fahrzeug von der Ladstraße 3176 bei Klettstedt ab und geriet darauffolgend in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der 25-jährige Fahrer leicht verletzt. Während der Bergung des Transporters musste die Landstraße zeitweilig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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