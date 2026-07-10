Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Transporter landet im Straßengraben
Klettstedt (ots)
Am frühen Freitagmorgen kam ein Transporterfahrer mit seinem Fahrzeug von der Ladstraße 3176 bei Klettstedt ab und geriet darauffolgend in den Straßengraben. Bei dem Unfall wurde der 25-jährige Fahrer leicht verletzt. Während der Bergung des Transporters musste die Landstraße zeitweilig gesperrt werden.
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