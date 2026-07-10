LPI-NDH: Transporter landet im Straßengraben

Rathsfeld (ots) - Mittwochabend kam ein 45-jähriger Mann mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich bei dem anschließenden Sturz schwer. Der Unfallort liegt auf der Bundesstraße 85 nahe der Landesgrenze Sachsen-Anhalt/Thüringen. Der Fahrer war allein unterwegs. Das Motorrad musste geborgen werden und war nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer kam ...

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