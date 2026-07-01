Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto kollidiert mit Radfahrerin - Frau unter Fahrzeug eingeklemmt
Artern (ots)
Am Mittag kam es in der Heinrich-Hoffmann-von-Fallerleben-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie befand sich mit ihrem Zweirad auf der Höhe einer 71-jährigen Autofahrerin, die gerade aus einer Parklücke ausparkte. Dabei übersah die Unfallverursacherin das Fahrrad und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall und geriet unter das Auto und wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte sie in ein Klinikum.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell