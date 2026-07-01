PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Radfahrerin - Frau unter Fahrzeug eingeklemmt

Artern (ots)

Am Mittag kam es in der Heinrich-Hoffmann-von-Fallerleben-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie befand sich mit ihrem Zweirad auf der Höhe einer 71-jährigen Autofahrerin, die gerade aus einer Parklücke ausparkte. Dabei übersah die Unfallverursacherin das Fahrrad und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall und geriet unter das Auto und wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte sie in ein Klinikum.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 15:47

    LPI-NDH: Verfassungswidrige Schmierereien entdeckt - Staatsschutz ermittelt

    Niedersachswerfen (ots) - Mittwochmorgen wurden dem Inspektionsdienst Nordhausen mehrere strafrechtlich relevante Schriftzüge auf einer Sitzbank in Niedersachswerfen gemeldet. Die Bank befindet sich in der Northeimer Straße und wurde von unbekannten Tätern mit kodierten Formulierungen der rechtsextremen Szene versehen. Die Tatzeit ist unbekannt. Es wurden mehrfach ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 15:00

    LPI-NDH: Vierbeiniger Beifahrer - Schäferhund überrascht Mann bei der Arbeit

    Herbsleben (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch bekam ein Mitarbeiter eines Zigarettenautomatenbetreibers unerwarteten Besuch von einem Vierbeiner. Der Mann befüllte gerade ein Gerät in Herbsleben, als ein fremder Schäferhund in seinen Firmenwagen sprang und sich nicht mehr dazu bewegen ließ, das Auto zu verlassen. Das Tier war zutraulich und so entschloss ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 12:31

    LPI-NDH: 12-Jähriger zündelt und löst Flächenbrand aus - Polizei leitet Ermittlungen ein

    Neustadt/Harz (ots) - Dienstagabend kam es zu einem Brand gegenüber des Feuerwehrgerätehauses im Rüdigsdorfer Weg. Die Feuerwehr konnte den ca. 50 Quadratmeter großen Vegetationsbrand schnell löschen. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass der Brand von einem 12-jährigen Jungen gelegt wurde. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren