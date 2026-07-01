Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kollidiert mit Radfahrerin - Frau unter Fahrzeug eingeklemmt

Artern (ots)

Am Mittag kam es in der Heinrich-Hoffmann-von-Fallerleben-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 47-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde. Sie befand sich mit ihrem Zweirad auf der Höhe einer 71-jährigen Autofahrerin, die gerade aus einer Parklücke ausparkte. Dabei übersah die Unfallverursacherin das Fahrrad und kollidierte mit diesem. Die Radfahrerin kam zu Fall und geriet unter das Auto und wurde eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und brachte sie in ein Klinikum.

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