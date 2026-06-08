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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Balve (ots)

Eine 78-jährige Balverin wurde am Freitag beim Einkaufen in einem Discounter bestohlen. Sie kaufte am Morgen in zwei Discounter ein. An der Kasse des Geschäftes an der Hönnetalstraße bemerkte sie, dass ihre Handtasche offenstand und die Geldbörse weg war. Sie kann sich an keine verdächtige Begegnung erinnern. Die Polizei mahnt weiter dringend zur Vorsicht: Taschendiebe halten gerne in heimischen Discountern Ausschau nach ihren meist älteren Opfern. Deshalb sollte man Wertsachen besser möglichst dicht am Körper tragen. Die Einkaufs- oder Handtasche mitsamt Portemonnaie an den Einkaufswagen zu hängen, ist die schlechteste Idee. Keinesfalls sollte die PIN zur Bankkarte mit in die Geldbörse gesteckt werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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