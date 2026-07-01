Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Schmierereien entdeckt - Staatsschutz ermittelt

Niedersachswerfen (ots)

Mittwochmorgen wurden dem Inspektionsdienst Nordhausen mehrere strafrechtlich relevante Schriftzüge auf einer Sitzbank in Niedersachswerfen gemeldet. Die Bank befindet sich in der Northeimer Straße und wurde von unbekannten Tätern mit kodierten Formulierungen der rechtsextremen Szene versehen. Die Tatzeit ist unbekannt. Es wurden mehrfach mit einem schwarzen Stift die Sitzflächen beschrieben.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole aufgenommen. Wer kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen 0163912

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