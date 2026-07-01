Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schaufenster beschädigt - Polizei sucht Zeugen der Tat

Nordhausen (ots)

Am Montag wurde gegen 7.30 Uhr an einem Bistro am Lohmarkt eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen derzeit unbekannte Täter einen Stein von außen gegen die Scheibe und beschädigten diese dadurch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Verursachern. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0164070

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