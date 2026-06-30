Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - Unachtsamkeit beim Überholvorgang ursächlich

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landstraße 3080 zwischen Heilbad Heiligenstadt und Beuren ein schwerer Verkehrsunfall. Kurz nach dem Abzweig Bodenrode beabsichtigte ein 18-jähriger Autofahrer zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholten und missachtete das geltende Überholverbot. Als er zum Überholvorgang ansetzte, befand sich ein Transporter im Gegenverkehr, mit welchem er frontal kollidierte.

Der 18-jährige Unfallverursacher und der 55-jährige Transporterfahrer wurden dabei verletzt. Die Landstraße war zeitweilig komplett gesperrt. An beiden PKW entstanden Totalschäden. Die beiden Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch behandelt. Da sich der Unfallverursacher grob verkehrswidrig verhalten hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

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