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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen - Fahrer zu schnell und unter Einfluss berauschender Mittel

Sondershausen (ots)

Montagabend wurde der Polizeiinspektion Kyffhäuser ein Verkehrsunfall eines Autos gemeldet. Das Fahrzeug kam nach Angaben eines Zeugen beim Abbiegen von der Lohstraße in die Ulrich-von-Hutten-Straße von der Fahrbahn ab und fuhr gerade aus gegen einen dort befindlichen Pflanzkübel, weiter durch eine Hecke und kollidierte mit einen Zigarettenautomaten. Die Irrfahrt endete auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz.

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 27-jähirige Autofahrer augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Aufgrund der Bestätigung der Annahme durch verschiedene Vortestverfahren, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Das ausstehende Ergebnis wird gerichtsverwertbar ins Ermittlungsverfahren einfließen. An dem PKW entstand Totalschaden, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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