Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkaufsstand von Einbrechern heimgesucht - Verkaufserdbeere wird aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Montagabend versuchten ein 16- und ein 17-jähriger in einen Obstverkaufsstand am Pferdemarkt einzubrechen. Zunächst entfernten sie ein angebrachtes Vorhängeschloss und brachen danach eine Tür auf. Im Inneren fanden die Täter allerdings kein Beutegut. Anschließend verließen den Tatort in zunächst unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten sofort nach der eingegangenen Meldung Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein, welche erfolgreich endeten. Beide jugendliche Täter konnten gestellt werden. Am Verkaufsstand wurde Sachschaden angerichtet. Die Nordhäuser Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des besonders schweren Falles des Diebstahls.

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