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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Skateboard beim Public Viewing beschädigt

Mühlhausen (ots)

Am Samstag gegen 23:42 Uhr wurde der Polizei Mühlhausen gemeldet, dass im Rahmen des Public Viewing am Schwanenteich in Mühlhausen ein Skateboard beschädigt wurde. Der Geschädigte hatte sein Skateboard auf einer Bank abgelegt und musste beobachten, wie zwei bislang unbekannte Täter sich unberechtigter Weise an diesem zu schaffen machten. Das Skateboard zerbrach, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro entstand. Die beiden Täter flüchteten und sind bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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