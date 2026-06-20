Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller - Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.06.2026, 16:30 Uhr und Samstag, 20.06.2026, 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße ein.

Die Unbekannten überwanden die Sicherung eines Kellerabteils und entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge mit den dazugehörigen Koffern im Gesamtwert von 1.500 EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Vorhängeschloss des Kellerabteils gewaltsam entfernt, wodurch Sachschaden entstand.

Die Nordhäuser Polizei kam zur Spurensicherung und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Töpferstraße beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

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