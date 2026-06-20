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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller - Hochwertige Werkzeuge gestohlen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 17.06.2026, 16:30 Uhr und Samstag, 20.06.2026, 11:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße ein.

Die Unbekannten überwanden die Sicherung eines Kellerabteils und 
entwendeten daraus verschiedene Werkzeuge mit den dazugehörigen 
Koffern im Gesamtwert von 1.500 EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen 
wurde das Vorhängeschloss des Kellerabteils gewaltsam entfernt, 
wodurch Sachschaden entstand.

Die Nordhäuser Polizei kam zur Spurensicherung und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. 

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der 
Töpferstraße beobachtet hat oder Hinweise zur Tat geben kann, wird 
gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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