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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Lagerboxen in Nordhausen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 19:00 Uhr, Zugang zu einem Lager- und Logistikzentrum in der Straße der Genossenschaften in Nordhausen. Dort brachen sie mehrere vermietete Lagerboxen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zunächst eine von 
einer 50-jährigen Frau angemietete Lagerbox und entwendeten daraus 
einen Satz Aluminiumfelgen im Wert von etwa 150 Euro. Die Lagerbox 
war mit einem einfachen Buntbartschloss gesichert.

Darüber hinaus wurden sieben weitere Lagerboxen, die ebenfalls mit Buntbartschlössern gesichert waren, angegriffen. Bei einer weiteren Lagerbox hebelten die Täter einen Metallüberwurf auf. Diese Box war jedoch leer. Ob aus den weiteren geöffneten Lagerboxen Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen 
wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Betroffene
Mieter werden durch den Betreiber des Lager- und Logistikzentrums 
informiert.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße der Genossenschaften beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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