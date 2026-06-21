Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunken mit dem E-Scooter durch Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 01:31 Uhr der Fahrer eines E-Scooter am Petristeinweg in Mühlhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer hatte zuvor scheinbar etwas zu tief ins Glas geschaut, denn ein ihm angebotener freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Folge war die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Mühlhausen. Dem 43-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gem. § 316 StGB gegen ihn eingeleitet.

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