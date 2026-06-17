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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht auf LIDL-Parkplatz

Nordhausen (ots)

Am 16. Juni kam es auf dem LIDL Parkplatz in der Reichstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte seinen PKW zwischen 9 Uhr und 11 Uhr auf den Parkplatz abgestellt. Als er wieder am Fahrzeug war, fand er erhebliche Beschädigungen auf der Beifahrerseite vor. An seinem Auto wurde weißer Lack gefunden. Die Höhe der Schäden lässt eventuell auf ein höheren PKW, möglicherweise einen Transporter, als Verursacherfahrzeug schließen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder ein entsprechendes Fahrzeug mit passenden Unfallschäden gesehen? Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht melden sich bitte bei dem Inspektionsdienst Nordhausen unter 03631/960.

Aktenzeichen 0149408

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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