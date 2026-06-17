Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Keller

Mühlhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Neun Ufer" wurden diverse Werkzeuge aus einem Kellerverschlag entwendet. Die unbekannten Täter verschafften sich in der Zeit vom 09. Juni bis Dienstagabend gewaltsam Zutritt zu dem Keller. Dafür verbogen sie ein Blech der Kellertür und entfernten ein angebrachtes Vorhängeschloss. Aus dem Keller wurden dann verschiedene Werkzeuge entwendet.

Wer kann Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen? Informationen darüber nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0149992

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