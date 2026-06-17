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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gesprengter Zigarettenautomat

Heiligenstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem lauten Knall in der Siemeröder Straße, woraufhin die Polizeiinspektion Eichsfeld Einsatzkräfte entsandte. Die Beamten konnten vor der Dorfgemeindeschenke in Siemerode einen aufgesprengten Zigarettenautomaten feststellen. Unbekannte Täter hatten vermutlich mittels eines Böllers den Automaten geöffnet. Danach wurden die Geldkassette und Zigarettenschachteln in unbekannte Menge entwendet. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Der Kriminaldauerdienst der Landespolizeiinspektion Nordhausen unternahm vor Ort die Spurensicherung.

Wer hat gegen 3 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Siemerode machen könne? Hinweise auf die Tat oder die unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0150224

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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