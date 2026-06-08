Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradunfall mit Kind

Lengenfeld unterm Stein (ots)

Am Freitagabend ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen Jungen. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs und übersah beim Einbiegen in die Straße einen stehenden PKW. Der junge Radfahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen das Auto, wobei er sich eine leichte Verletzung zuzog. Am Fahrzeug entstand dabei ein Sachschaden. Der Junge wurde zur Behandlung seiner Verletzungen durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

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