Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Garagen aufgebrochen

Eichsfeld (ots)

Im Garagenkomplex in Worbis, Hausener Weg wurden mehrere Garagen aufgebrochen. Als Tatzeit kommen die Abende / Nächte von Freitag, den 05.06.2026 und Samstag, den 06.06.26 in Betracht. Ob der oder die unbekannten Täter Beute gemacht haben, ist bislang nicht bekannt. Wir bitten daher die Garageneigentümer ihre Garagen zu prüfen. Ebenso bitten wir um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Situationen im Bereich des Garagenkomplexes an diesen beiden Abenden. Da sich der oder die Täter auf unterschiedliche Art und Weise zu den Garagen verschafft haben, dürften durchaus wahrnehmbare Geräusche entstanden sein.

Meldungen bitte an die PI Eichsfeld

Tel. 03606 6510

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