Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwer verletzter Motorradfahrer

Bad Frankenhausen (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der Bundesstraße 85. Eine Gruppe Kradfahrer befand sich gegen 19.30 Uhr auf der Straße zwischen Rathsfeld und Bad Frankenhausen, als ein 42-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Daraufhin überschlug sich der Fahrer mit seinem Zweirad und kam mit schweren Verletzungen zum Liegen. Die Straße musste für den folgenden Rettungs-, und Polizeieinsatz voll gesperrt werden. Der Motoradfahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur medizinischen Behandlung gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein technischer Defekt an dem Kraftrad kann nicht ausgeschlossen werden.

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