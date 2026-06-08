Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tätlicher Angriff auf Polizisten

Gorsleben (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in der Pferdegasse zu einem Angriff auf Polizisten. Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Mann vermutlich aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in einem Haus randalierte. Als der Mann während des Einsatzes versucht hatte, einen der eingesetzten Polizisten zu schlagen, wurde er kontrolliert zu Boden gebracht. Der Beamte konnte dem Schlag ausweichen und wurde nicht verletzt. Der Angreifer wurde im Anschluss zunächst in einem nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

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