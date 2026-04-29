Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Brand in Mehrfamilienhaus - ein Kind verletzt

Sondershausen (ots)

Am Sonntag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Güntherstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6262821

Im Zuge der angeschobenen Ermittlungen zur Ursache erfolgte am Dienstag eine Brandortuntersuchung in dem betroffenen Gebäude durch Kriminalisten der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen. Hierzu war auch ein Sachverständiger mit im Einsatz.

Im Ergebnis kommt ein technischer Defekt an einem Lithium-Ionen-Akku und dessen explosionsartiges Entzünden in einer Wohnung als Brandursache in Betracht. Hiervon ausgehend griffen die Flammen auf den Dachstuhl über und beschädigten das Dachgeschoss erheblich. Der in Gänze entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens zwei Millionen Euro.

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