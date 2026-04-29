LPI-NDH: E-Scooterfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Mühlhausen (ots) - E-Bike erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit und werden vermehrt durch Beamte der Polizei in den Städten festgestellt - so auch im Hanfsack am Dienstagabend. Der 22-Jähriger Fahrer war erstaunlich entspannt für die gefahrene Geschwindigkeit mit seinem Pedelec unterwegs. Eine Prüfung führte zur Feststellung, dass Fahrzeug durch Manipulationen eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von ...

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