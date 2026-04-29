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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooterfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel

Leinefelde (ots)

In der Lisztstraße stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Dienstagabend einen Elektrorollerfahrer fest, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung zunächst. Zur gerichtsverwertbaren Dokumentation wurde eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum durchgeführt. Bei der Prüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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