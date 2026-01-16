Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Mühlhausen (ots)

Im Kiliansgraben wurde am Freitagmittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer eines E-Scooters wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht.

Ein Orndungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.

