PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

Mühlhausen (ots)

Im Kiliansgraben wurde am Freitagmittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Fahrer eines E-Scooters wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kontrolliert. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Im Anschluss wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht.

Ein Orndungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 15:18

    LPI-NDH: Quad kollidiert mit Baum - Eine Person im Krankenhaus

    Zimmern (ots) - Wie am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Wirtschaftsweg nahe der Ortslage Zimmern zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eins Quads befuhr den Weg in Richtung des Reiterhofes, kam hierbei von der Straße ab und kollidierte in weiterer Folge mit einem Baum. Eigenen Angaben nach versuchte der Fahrer einem Fuchs auszuweichen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Der Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:17

    LPI-NDH: Hyundai gerät in Verkehrskontrolle

    Ebeleben (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren am Freitagmorgen im Rahmen einer Streifenfahrt in der Ortslage Ebeleben eingesetzt. Gegen 7.45 Uhr wurde der Fahrer eines Hyundai in der Sondershäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten, dieser nicht angemeldet war und das Fahrzeug somit nicht über den gesetzlich ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:15

    LPI-NDH: Auf der Fahrbahn ins Rutschen gekommen

    Ellrich (ots) - Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1004. Eine Autofahrerin befuhr die genannte Landstraße aus Richtung Ellrich in Richtung Walkenried, als sie auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam die Verkehrsteilnehmerin von der Straße ab und kollidierte mit einem Erdhang. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren