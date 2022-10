Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Durchfahren einer Baustelle mit Folgen

Landesstraße 1037 bei Rodishain (ots)

Die Baustelle an der Ibergtalsperre mit der damit verbundenen Umleitung dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Weil immer wieder versucht wird, diese Baustelle zu durchfahren, wird seit geraumer Zeit ein Wachschutzunternehmen mit der Sicherung der Baustelle beauftragt. Dies hatte am Samstagabend Folgen, als wieder jemand versuchte, die aufwändigen Kilometer einzusparen. Ein mit drei Personen besetzter Pkw fuhr in den Baustellenbereich, wobei die Insassen zunächst die Einfahrtschranke aufhebelten. Als der Wachmann den Pkw stoppte, stiegen zwei Personen aus und griffen den Wachmann unvermittelt an. Dieser setzte sich zur Wehr und schlug die Angreifenden in die Flucht. Beeindruckt von den Fertigkeiten des Wachmanns ergriff nun auch auch der Fahrer des Pkw die Flucht. Er durchbrach mit seinem Pkw die Schranke am Ende der Baustelle und flüchtete in Richtung Buchholz. Sachbeschädigung, Körperverletzung. Dafür müssen sich die Insassen nun verantworten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

