Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Frauen nach Unfall schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Siemerode (ots)

Über eine Stunde musste am Dienstagmorgen die Kreuzung zwischen Günterode und Mengelrode nach einem Unfall voll gesperrt werden. Kurz nach 9 Uhr kollidierte ein 79-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Günterode mit seinem Golf gefahren kam, mit einer vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Frau in ihrem BMW. Der BMW geriet durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr und stieß in der Folge gegen einen entgegenkommenden Ford KA einer 41-Jährigen. Beide Frauen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr waren im Einsatz. Alle drei Fahrzeuge wurden total zerstört und mussten abgeschleppt werden.

