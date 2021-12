Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drohne entpuppt sich als Spielzeug

Mühlhausen (ots)

Polizei und Feuerwehr rückten Dienstagabend in die Eisenacher Straße aus. Ein Zeuge war in der Polizeiwache erschienen und hatte über eine leuchtende Drohne berichtet, die in einem Baum hängengeblieben war. Die Feuerwehr aktivierte die Drehleiter und barg das Flugobjekt, das sich als ferngesteuerter Hubschrauber entpuppte. Wem das Spielzeug gehört ist noch unklar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell