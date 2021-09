Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy verschwunden und wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Während er sich in einem Spielsalon im Stadtgebiet aufhielt und an einem Automaten zockte, ist einem Mann aus dem Donnersbergkreis das Handy gestohlen worden. Der 29-Jährige meldete den Diebstahl am frühen Nachmittag der Polizei. Nach seinen Angaben hatte er das Mobiltelefon auf einer Ablage vor dem Automaten deponiert und kurzzeitig aus den Augen gelassen, als er die Toilette aufsuchte.

Als er zurückkam, spielte er zunächst weiter an dem Automaten, ohne etwas zu bemerken. Erst als er nach der Uhrzeit schauen wollte und nach dem Handy griff, stellte der 29-Jährige fest, dass es nicht mehr da war.

Eine Suche in dem Spielsalon und eine Nachfrage bei den Mitarbeitern blieb ohne Erfolg. Deshalb erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei.

Allerdings meldete sich der 29-Jährige wenige Stunden später erneut und gab an, dass das Handy nun doch in dem Spielsalon gefunden wurde - allerdings an einem anderen Automaten. Und: Jemand hatte den Flugmodus aktiviert.

Die Ermittlungen nach dem Täter laufen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell